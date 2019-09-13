Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'de sahte içki imalatı yapılan 1 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda içki, şişe, anason maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altıeylül Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Caddesi adresinde ikamet eden M.T. isimli şahsın kaçak alkol imal ettiği ve satışını yaptığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde, 450 mg alkollü ürün yapımında kullanılan anason aroması, 27 adet 0.5 ml pet şişeler içerisinde rakı, 1.5 litre şarap, 2.7 litre viski, 14 litre rakı (8 ve 5 litrelik su şişeleri içerisinde) satışa hazır vaziyette ele geçirildi.

Yakalanan M.T. ile ilgili adli işlemler başlatıldı.