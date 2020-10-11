Balıkesir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri sahte içki üreten şahsın evine adli makamlardan alınan arama kararı üzerine operasyon düzenledi. Polisiin evde yaptığı aramada litrelerce kaçak üretilmiş içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler T.K. adlı şahsın sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi alması üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden T.K.'nın ikametinde yapılan aramada; 11 adet 0.5 ml şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen sahte alkol, 1 adet 0.5 ml şişe içerisinde vodka olduğu değerlendirilen sahte alkol, 1 adet 5 lt şişe içerisinde 5 lt viski olduğu değerlendirilen sahte alkol,

1 adet 5 lt cam şişe içerisinde 5 lt rakı olduğu değerlendirilen sahte alkol, 1 adet 5 lt lik plastik bidon içerisinde 5 lt etil alkol ve 1 adet 250 CC lik anason aroması ele geçirdi. Polis ekipleri T.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alarak, hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - BALIKESİR