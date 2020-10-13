Balıkesir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale ve İzmir'de ortaya çıkan sahte içki faciasının Balıkesir'de yaşanmaması için Balıkesir Emniyeti düğmeye bastı. Gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı. İzmir ve Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle ölümlerin gerçekleşmesi üzerine, Balıkesir'de de zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek için düğmeye basan ekipler, yaptıkları operasyonda 2 bin 800 şişe etil alkol, 450 adet anason, 50 şişe el yapımı rakı, 10 litre el yapımı votka, 4 litre el yapımı rakı, 47 adet 5 litrelik etil alkol, 4 adet 5 litrelik bidonlarda şarap, 50 adet 0,5 milim şişeler içerisinde sahte alkol, 3 adet 5 litrelik bidonlarda votka, 3 adet 5 litrelik bidonlarda rakı ve 25 adet satışa hazır vaziyette boş şişe ele geçirdi. 3 gün boyunca süren operasyon sonucunda 12 şahsa işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor - BALIKESİR