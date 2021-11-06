Balıkesir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit İlçesinde sahte/kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin işyerinde yapılan aramada; 160 litre etil alkol ve 420 adet içki yapımında kullanılan aroma ve kit ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR