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BALIKESİR - Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

BALIKESİR - Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

27.12.2021 12:00

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ağıla baskın yapıldı.

Burada yapılan aramalarda 2 bakır borulu soğutma haznesi, 4 litre etil alkol, kapağında bakır boruların takılabilmesi için aparat bulunan düdüklü tencere, 2 şişe anason yağı, 1 şişe alkole renk verecek boyar madde, 1 şişe viski kiti, 1 şişe alkol kiti, 1 şişe gliserin, 1 şişe cin kiti, 1 şişe aroma kiti, alkolmetre, binometre, sıvı termometresi, refraktemetre ile plastik ölçü kabı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR - Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
BALIKESİR - Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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