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Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

01.10.2021 22:26
Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Balıkesir'de 2 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'de 2 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin litre sahte içki, imalatta kullanılan 140 alkol kiti, 220 litrelik 12 varil, 103 şişe ve av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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