Balıkesir'de sahte içki üretip sattıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 21 litre etil alkol, 6 şişe sahte rakı, 6 şişe anason aroması, 6 alkol test kiti, 6 plastik derece ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.S.T. (64) ve E.K'nin (58) kaçak içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor