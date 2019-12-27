Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak tütün maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak tütün maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iki iş yerinde sahte ve kaçak alkol satıldığı satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda kapsamında iş yerlerinde yapılan aramada 140 litre sahte içki, 40 adet içki yapımında kullanılan malt aroma, 7 adet sigara sarma aparatı, 500 gram açık tütün, 30 kutu içinde toplam 6 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 4 bin 150 adet yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler E.F, A.F. ile R.A. ve O.A. gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi
Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2019 - Son Dakika
00:00 Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
23:54 Bakan Dönmez: "2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak" - Son Dakika
23:50 Ağrı'da etkisizleştirilen terörist AK Partili Savcı Küçük ve yeğeninin katillerinden biri çıktı - Son Dakika
23:47 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (3) - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]