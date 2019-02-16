Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Sahte Para Operasyonu

Balıkesir'de Sahte Para Operasyonu

53 dakika önce

Balıkesir'de, sahte para bastıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de, sahte para bastıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. ve M.D'nin kimyasal yöntemlerle para çoğaltabildikleri vaadiyle bazı kişilerden 20 bin avro aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, sahte para basımında kullanıldığı değerlendirilen para kalıpları, 1 çelik yelek, 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

E.A. ve M.D. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Balıkesir, Güncel
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