Balıkesir 'de, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattıkları, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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