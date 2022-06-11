Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı

11.06.2022 00:06
Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı

Balıkesir'de, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattıkları, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattıkları, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.

Engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattığı, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdüğü iddia edilen 21 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:48 Meteoroloji uyardı: Hafta sonu İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış bekleniyor
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 00:22:37. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de sahte rapor ve reçete operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement