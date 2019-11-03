Balıkesir'de samanlık yangını
6 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında tonlarca saman küle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında tonlarca saman küle döndü.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kırsal Kuyumcu Mahallesi'ndeki bir samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık iki saatte kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangında tonlarca saman küle döndü.
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