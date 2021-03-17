Balıkesir'de şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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