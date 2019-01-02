Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Şarampole Devrilen Minibüsün Sürücüsü Öldü

Balıkesir'de Şarampole Devrilen Minibüsün Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Şarampole Devrilen Minibüsün Sürücüsü Öldü, System.String[]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Tekinci (45) idaresindeki 10 M 36012 plakalı minibüs, Darıca kara yolu Kızıkköy Kaplıcaları yakınlarında, karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Tekinci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tekinci'nin cesedi, Manyas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Manyas Belediyesinde şoför olarak çalıştığı belirtilen, bir çocuk babası Tekinci'nin dün gece saatlerinde bir arkadaşını kırsal Süleymanlı Mahallesi'ne bıraktığı, kazanın dönüşte yaşandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:42 Kaynak: AA

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