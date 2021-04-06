Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

06.04.2021 00:29
Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Rüstem Keser yönetimindeki 10 YS 044 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkisindeki kavşakta, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mülkiye Aydındaş yaralandı.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince otomobilden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Balıkesir, Otomobil, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika


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