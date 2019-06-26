Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Şehir Koordinasyon Merkezi" kuruluyor
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Balıkesir'de "Şehir Koordinasyon Merkezi" kuruluyor

21 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilçe belediye başkanlarının katılımıyla düzenlediği koordinasyon toplantısında, "Şehir Koordinasyon Merkezi" kurulması kararı alındı.

Balıkesir'de
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ilçe belediye başkanlarının katılımıyla düzenlediği koordinasyon toplantısında, "Şehir Koordinasyon Merkezi" kurulması kararı alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Koordinasyon Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlar ile ilçe belediyeleri arasında bilgi akışı ve koordinasyonun sağlanması, talep ile isteklerin ilgili birimlere ulaştırılıp en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve vatandaşlara geri dönüşlerin yapılarak bilgilendirilmesi hedefleniyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yılmaz, ortak akıl ve uyum içinde çalışılarak Balıkesir'in 5 yılının iyi bir şekilde planlanması gerektiğini belirtti.
Balıkesir için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi ile 20 ilçe belediyesinin etkin bir koordinasyonla çalışıp vatandaşların beklentilerine en kısa sürede çözümler üretmesi gerekiyor. Bu süreci en verimli şekilde yönetmek adına 'Şehir Koordinasyon Merkezi'nin kurulumu için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:40 Kaynak: AA
Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel
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