Balıkesir'de "Şehir Şurası" yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Şurası" gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde yapılan şuranın açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeyle, siyaset üstü bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

İlin tüm ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, rastgele veya tesadüfen ne bütçenin ne de personelin yönetileceğini belirten Yılmaz, "Siyaset yapmayacağız, şehri hep birlikte yöneteceğiz. Kimseyi geride bırakmadan planlama yapıyor, şehri şehirliyle planlıyoruz. Biliyoruz ki hepimizin aklı birimizin aklından daha üstündür." dedi.

Yılmaz, ilin kaynaklarının çok zengin olduğuna dikkati çekerek, "Yapılacak çok iş var. Eğer, 'Benim bir fikrim, projem var, fonu da bütçesi de var' diyorsanız, hep beraber şehrimize ne katacağını hemen istişare edelim ve hızla hayata geçirip ekonomiyi hızlandıralım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da ilin ortak aklını harekete geçirme noktasında yapılan şuranın önemli olduğunu vurguladı.

Subaşı, Balıkesirli 9 milletvekili olarak şuradan çıkacak her kararı görev bileceklerini ve Ankara'da takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Tek amaçlarının, insana hizmet etmek olduğunu aktaran Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz önderliğinde güzel bir birliktelik oluştuğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu anlattı.

Toplantıya, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'un yanı sıra ilçe belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.