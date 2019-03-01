Balıkesir'de Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı Açıldı

Karesi Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı törenle açıldı.

Karesi Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı törenle açıldı.



Adnan Menderes Mahallesi'ndeki parkın açılış törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Fırat Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Sinan Ateş, törende yaptığı konuşmada, bilimde, ilimde, teknikte ve fende en önde olmanın önemine değindi.



Çakıroğlu'nun, ülkücü hareketin sembolü olduğunu belirten Ateş, "İnşallah ilimde başarı gösterirsek kardeşimizin ruhu şad olacaktır. Tarih alanında ödül yok. Tarih ödüllerini 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' adına verirsek o zaman onun aziz hatırasına bir şey yapmış oluruz." dedi.



Daha sonra açılış kurdelesi kesildi ve parktaki fotoğraf sergisi gezildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek

Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı

Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi