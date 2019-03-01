Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı Açıldı

Balıkesir'de Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı Açıldı

1 saat önce

Karesi Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı törenle açıldı.

Balıkesir'de Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı Açıldı, System.String[]
Karesi Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı törenle açıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki parkın açılış törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Fırat Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinan Ateş, törende yaptığı konuşmada, bilimde, ilimde, teknikte ve fende en önde olmanın önemine değindi.

Çakıroğlu'nun, ülkücü hareketin sembolü olduğunu belirten Ateş, "İnşallah ilimde başarı gösterirsek kardeşimizin ruhu şad olacaktır. Tarih alanında ödül yok. Tarih ödüllerini 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' adına verirsek o zaman onun aziz hatırasına bir şey yapmış oluruz." dedi.

Daha sonra açılış kurdelesi kesildi ve parktaki fotoğraf sergisi gezildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:24 Kaynak: AA

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