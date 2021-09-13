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Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons - Son Dakika

Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons

13.09.2021 11:58
Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler BALKART'larını okuttuklarında 'Vatan size minnettar' anonsunu duyuyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler BALKART'larını okuttuklarında 'Vatan size minnettar' anonsunu duyuyor. Bu uygulama için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden gaziler, çok duygulandıklarını ve gururlandıklarını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART'ın okuttukları sırada cihazdan 'Vatan size minnettar' sesi yükseliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan gaziler, kartlarını okuttuklarında duydukları 'Vatan size minnettar' anonsuyla hem duygulandı hem de gururlandı.

BU UYGULAMA BİZLERİ MEMNUN ETTİ

Konuyla ilgili, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz "Otobüse binip kartı okuttuğumuzda duyduğumuz 'Vatan size minnettar' sözü bizi son derece memnun, son derece onore ediyor. Yücel Başkanımızın bu çalışması bizleri ziyadesiyle memnun etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gazi Sinan Atkale ve Gazi İsmail Balaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın bu uygulamasının kendilerini gururlandırdığını belirterek teşekkür etti.


Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons
Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons
Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons
Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons
Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons - Son Dakika
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