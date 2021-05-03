Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar - Son Dakika

Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar

03.05.2021 11:09
Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin bakımı için Madra dağı eteklerine giden vatandaşlar, gelincik hasadı yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin bakımı için Madra dağı eteklerine giden vatandaşlar, gelincik hasadı yaptı. Gelincik şerbetinin şifalı olduğunu anlatan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, gelincik şerbetinin serinletici ve ferahlatıcı özelliği olduğunu söyledi.

Burhaniye'de zeytinliklerin bakımı için Şarköy Mahallesi kısalına giden vatandaşlar, rastladıkları gelincik tarlasında hasat yaptı. Gelincik tarlasında kırmızının yanı sıra mor renginin de bulunduğu gelincik çiçeklerinin şerbet olarak değerlendirildiği kaydedildi. Güzelliğine doyum olmayan merada gelincik toplayan vatandaşlar, unutulmaz saatler geçirdi.

Gelinciğin şifalı olduğunu anlatan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve Gastronomi Bölüm Başkanı Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, " Gelincik merasındayız. Gelincik tabi herkes tarafından bilinse bile faydası bilinmiyor. Ama, geleneksel olarak gastronomi açısından bakıldığı zaman gelincik şerbetimiz var. Gelincik şerbeti, özellikle tam bu bahar aylarında yaza girerken serinletici ferahlatıcı bir şerbet. Kırmızı yapraklarından yapılır. Biz onu suda güzel bekletiriz. Ondan sonra da o rengini verince tatlandırırız. Çok faydalıdır. Bölge halkından bu gelinciğin çok çıktığı bölgelerde muhakkak bunu misafirlerine ikram etmesini öneriyoruz. Bu konuda bölge halkının bilgilendirilmesini istiyoruz" dedi.

Namık Kemal Gedikoğlu da, " Bende bunun bu gün faydalı olduğunu duydum. Topladım, şerbet yapacağım. Biz farkına varmadık. Hocamız faydalarını anlattı. Biz de buraya geldik. İnşallah, bölge halkına duyurulmasında da faydalı oluruz" dedi. Necmi Karademir ise, " İlk defa bu sene bu kadar bol gelenciğe rastladım. Bu da Allah'tan. Bu sene yağmurlar çok oldu. Ondan olabilir. Bu sene ilk defa moruna da rastladım. Kırmızısını biliyordum. Bir de morunu gördüm. Bundan dolayı türkü aklıma geldi" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar
Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar
Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar
Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar
Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar

Gastronomi, Balıkesir, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de şerbet için gelincik hasadı yaptılar - Son Dakika


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