Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu

19.05.2022 01:10

Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu Balıkesir'de etkili olan sert rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de etkili olan sert rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Havaların güneşli geçmesinin ardından Balıkesir İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin fırtına uyarısı sonrasında il merkezinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüştü. Yağmur ve fırtına öncesi ise şehir hastanesi otoparkında ise küçük çaplı sert rüzgarın oluşturduğu hortum görenleri şaşkına çevirdi, o anlar ise vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Gün içerisinde bir çok ağacın rüzgara dayanamayıp devrilmesinin ardından merkezi konumda bulunan Balıkesir İl Emniyet müdürlüğü kavşağındaki ağaç ise bir aracın üzerine düştü olayda araçta maddi hasar oluştu. Balıkesir'in - İzmir'e ve Bigadiç'e bağlayan yolda sert rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden kıvılcım sonrası küçük çaplı yangın çıkarken olay yerine itfaiye sevk edildi. Balıkesir - Bigadiç yolunda bulunan trafik ışıkları ise sert rüzgara dayanamadı, arından ekipler kısa sürede olay yerine gelerek tamir etti. Yolda herhangi bir aksama yaşanmazken yol Kontrollü geçiş sağlandı.

Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu
Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu
Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu
Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu

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Kaynak: İHA

Meteoroloji, Balıkesir, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de sert rüzgar etkili oldu - Son Dakika
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