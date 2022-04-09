Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde içinde yolcu bulunmayan bir halk otobüsünün motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.
Atatürk Caddesi'nde ilerleyen 10 ABB 25 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü, otobüsü durdurdu.
İçinde yolcu olmayan otobüsten yola akan motor yağının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Otobüs şoförü ve çevredekiler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yanan otobüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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