Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda yangın
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Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda yangın

55 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında sürücü yaralandı.

Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda yangın, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında sürücü yaralandı.
Edremit-Balıkesir kara yolunun Şapçı mevkisinde seyreden Hasan Demirkıran yönetimindeki 06 PDA 05 plakalı hurda yüklü kamyonun motor bölümünde yangın çıktı.
Alevleri fark eden Demirkıran, aracından inerek yangını söndürmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale ederken yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Edremit, Balıkesir, Güncel
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