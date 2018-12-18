Balıkesir'de Seyir Halindeki Servis Aracı Yandı
3 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki servis aracı yandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde seyir halindeki servis aracı yandı.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 10 YJ 439 plakalı servis aracı, bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Alevlerin yükseldiği araçtan kendisini dışarı atan aracın şoförü Uğur Güvenköy, itfaiyeyi aradı.
Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yanan araca müdahale ederek söndürdü.
Kullanılmaz hale gelen aracın, klimasında meydana gelen elektrik kontağı nedeniyle yandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:31 Kaynak: AA
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