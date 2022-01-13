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Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika

Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı

13.01.2022 11:21
Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesne bağlı Edincik Mahallesi kavşağında yolda seyir halinde ilerleyen yabancı plakalı tır yandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesne bağlı Edincik Mahallesi kavşağında yolda seyir halinde ilerleyen yabancı plakalı tır yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Gönen Yolu Edincik Mevkisi'nde Denis Alıev (30) yönetimindeki CB2797BT Bulgaristan plakalı tırın çekici kısmında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi.

İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında; tırda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

(Ömer Turan-İHA)

Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı
Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı

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Bulgaristan, Balıkesir, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika
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