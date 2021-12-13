Balıkesir'de seyir halindeki tomruk yüklü tır yandı - Son Dakika

Çetin'in tomrukları Manisa 'ya götürülmek üzere yola çıktığı, ilk önce aracın tekerleklerinin alev aldığı öğrenildi.

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