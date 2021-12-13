Balıkesir'de seyir halindeki tomruk yüklü tır yandı - Son Dakika

Balıkesir'de tomruk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ahmet Çetin'in kullandığı 10 H 9100 plakalı tomruk yüklü tır, Dursunbey-Balıkesir kara yolunun 33. kilometresinde alev aldı.
Yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışan Çetin, alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Çetin'in tomrukları Manisa'ya götürülmek üzere yola çıktığı, ilk önce aracın tekerleklerinin alev aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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