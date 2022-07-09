Daha sonra ihbar üzerine bölgeye ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yangına müdahale etti.

Kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi ile Ayrancı mevkii arasındaki yolda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil 35 KPS 56 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.