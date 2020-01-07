Balıkesir'de şiddetli fırtına cami minaresinin üst kısmını kopardı - Son Dakika

Ekipler, sepetli araç ve halat yardımıyla yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu minarenin yerineden kopan üst kısmını güvenli bir şekilde indirdi.

Şiddetli esen rüzgar, Erdek Yukarı Yapıcı Mahallesi Camisi'ne ait minarenin üst bölümünün yerinden kopmasına neden oldu.

İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtınanın hızı 70 kilometreye kadar ulaşıyor.

Balıkesir 'in Erdek ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bulunduğu yerden kopan bir caminin minaresinin üst kısmı, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde indirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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