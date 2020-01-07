Balıkesir'de şiddetli fırtına cami minaresinin üst kısmını kopardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de şiddetli fırtına cami minaresinin üst kısmını kopardı - Son Dakika

Balıkesir'de şiddetli fırtına cami minaresinin üst kısmını kopardı

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bulunduğu yerden kopan bir caminin minaresinin üst kısmı, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde indirildi.

Balıkesir'de şiddetli fırtına cami minaresinin üst kısmını kopardı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bulunduğu yerden kopan bir caminin minaresinin üst kısmı, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde indirildi.

İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtınanın hızı 70 kilometreye kadar ulaşıyor.

Şiddetli esen rüzgar, Erdek Yukarı Yapıcı Mahallesi Camisi'ne ait minarenin üst bölümünün yerinden kopmasına neden oldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sepetli araç ve halat yardımıyla yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu minarenin yerineden kopan üst kısmını güvenli bir şekilde indirdi.

Balıkesir, İtfaiye, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak

Son Dakika Haberleri
08:47 İdlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı - Son Dakika
08:46 Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
08:41 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:40 Katı Atık ve Yeşil Vadi Birlik meclis toplantıları gerçekleştirildi - Son Dakika
08:39 İstanbul'da trafiğe hava muhalefeti - Son Dakika
08:26 Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 08:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de şiddetli fırtına cami minaresinin üst kısmını kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]