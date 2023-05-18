Balıkesir'de Şiddetli Yağış ve Dolu Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
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Balıkesir'de Şiddetli Yağış ve Dolu Su Baskınlarına Yol Açtı

18.05.2023 01:29

Balıkesir'de gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oldu. Metrekareye 50 kilogram yağış düşen bölgede bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı.

BALIKESİR'de gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları oldu. Metrekareye 50 kilogram yağış düşen bölgede bazı mahallelerde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, saat 22.00 sıralarında aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak ile dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bodrum ve zemin katlarda bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

30 DAKİKADA METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Şiddetli yağıştan en fazla etkilenen bölgeler Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler ve Plevne mahalleleri oldu. Polis ekipleri bazı caddeleri ulaşıma kapadı. Yarım saatlik sürede metrekareye 50 kilograma yakın yağışın düştüğü açıklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kısa sürede aşırı yağış olmasından dolayı, yoğun bir yağmura maruz kaldık. Hiçbir rögar taşmadı. Neyse ki hava döndü. Su biriken yerlerde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın şiddeti nedeniyle Cengiz Topel Caddesinde rögarlara aşırı yüklenmesinden dolayı asfalt bile patladı. Şu anda hiçbir vatandaşımızın canı yanmadı. Maddi hasarı da bir şekilde vatandaşımızla el ele verip, hallederiz. Herkese geçmiş olsun" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Balıkesir'de şiddetli yağış: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı Balıkesir'de şiddetli yağış: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

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Son Dakika Yaşam Balıkesir'de Şiddetli Yağış ve Dolu Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Şiddetli Yağış ve Dolu Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
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