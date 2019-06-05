Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 'sihirli mantar' operasyonuna 1 tutuklama
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Balıkesir'de 'sihirli mantar' operasyonuna 1 tutuklama

1 saat önce

BALIKESİR'de, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve uyuşturucu etkisiyle bilinen 'sihirli mantar' ticaretinden gözaltına alınan A.A.Ü., çıkarıldığı mahkimece tutuklandı.

Balıkesir'de 'sihirli mantar' operasyonuna 1 tutuklama, System.String[]
BALIKESİR'de, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve uyuşturucu etkisiyle bilinen 'sihirli mantar' ticaretinden gözaltına alınan A.A.Ü., çıkarıldığı mahkimece tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, A.A.Ü.'nün sihirli mantar ticareti yaptığı belirlendi. A.A.Ü.'nün evine baskın düzenleyen ekipler, aramalarda kullanım aparatıyla birlikte 1,88 gram uyuşturucu etkili 'sihirli mantar' (magic mushroom) ve 0,73 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.A.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
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