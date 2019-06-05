Balıkesir'de 'sihirli mantar' operasyonuna 1 tutuklama
1 saat önce
BALIKESİR'de, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve uyuşturucu etkisiyle bilinen 'sihirli mantar' ticaretinden gözaltına alınan A.A.Ü., çıkarıldığı mahkimece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
BALIKESİR'de, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve uyuşturucu etkisiyle bilinen 'sihirli mantar' ticaretinden gözaltına alınan A.A.Ü., çıkarıldığı mahkimece tutuklandı. Balıkesir
Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, A.A.Ü.'nün sihirli mantar ticareti yaptığı belirlendi. A.A.Ü.'nün evine baskın düzenleyen ekipler, aramalarda kullanım aparatıyla birlikte 1,88 gram uyuşturucu etkili 'sihirli mantar' (magic mushroom) ve 0,73 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.A.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Balıkesir
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