Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de silah operasyonu
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Balıkesir'de silah operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliye ait evde silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Balıkesir'de silah operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliye ait evde silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Polisi'nin Y.T.B. isimli zanlının evinde yaptığı operasyonda, evin yatak odasındaki baza içerisinde elbise ve giyim eşyalarının altına saklanmış kasa içerisinde çok sayıda mermi ve silahların olduğu tespit edildi.

Yapılan aramada 1 kalaşnikof şarjörsüz otomatik tüfek, 1 MND marka otomatik tüfek, 1 ruhatsız av tüfeği ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yapılan başarılı operasyonun ardından gözaltına alınan Y.T.B. ile A.M. adlı şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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