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Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı

19.11.2021 17:09
Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı 3 operasyonda silah ticaret yapan 35 şahsın ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı 3 operasyonda silah ticaret yapan 35 şahsın ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sırasında daha önceki tarihlerde 3 ayrı olayda 35 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 35 adet şarjör, 899 adet dolu ve boş fişek, 3 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan sürgü kapak takımı,1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan tabanca namlusu, 2 adet kılıç, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet nakil izin belgesi olmayan tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı
Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı - Son Dakika
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