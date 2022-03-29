Balıkesir'de silahla kazara vurulan 16 yaşındaki genç yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de silahla kazara vurulan 16 yaşındaki genç yaralandı

29.03.2022 14:23
Balıkesir'de silahla kazara vurulan 16 yaşındaki genç yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç, arkadaşının elindeki silahtan çıktığı öne sürülen kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir genç, arkadaşının elindeki silahtan çıktığı öne sürülen kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Paşakent Mahallesi Şehit Şener Köksal Caddesi'nde yaşayan lise öğrencisi K.Y. (16), ailesinin olmadığı sırada arkadaşı Alp Kanıbir'i (16) evine davet etti.

K.Y, emekli astsubay olan babasının tabancasıyla oynarken silahın yanlışlıkla ateş aldığı ve Kanıbir'in başından vurulduğu ileri sürüldü.

Yaralanan Alp Kanıbir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edilen yaralı gencin görme yetisini kaybetme riskinin bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan K.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Balıkesir, Astsubay, Emekli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de silahla kazara vurulan 16 yaşındaki genç yaralandı - Son Dakika


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