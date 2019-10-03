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Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

12 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İbrahimce Mahallesi'nde oturan üç aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen evli ve bir çocuk babası Hasan Çalgı (32) ile 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Çalgı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın arından polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan S.D, ekiplerce Akçay Mahallesi'nde yakalandı.

Çalgı'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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