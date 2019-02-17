Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
23 dakika önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde, kavga
sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Altay
Mahallesi Şehit Fehmi Ercan Caddesi'ndeki bir kokoreç dükkanı önünde C.F. (40) ile Taci Nergis (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.F'nin tabancayla ateş ettiği öne sürülen Nergis yaralandı.
Vücuduna 4 kurşun isabet eden Nergis, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan C.F. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: AA
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