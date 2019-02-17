Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

23 dakika önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Altay Mahallesi Şehit Fehmi Ercan Caddesi'ndeki bir kokoreç dükkanı önünde C.F. (40) ile Taci Nergis (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.F'nin tabancayla ateş ettiği öne sürülen Nergis yaralandı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Nergis, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan C.F. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:22 Kaynak: AA

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