Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kemal Demiray (23) ile Mesut Teke (26), Kurbağalı Sahil yürüyüş mevkisinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demiray yanındaki tabancayla Teke'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Teke, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Demiray, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Teke'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.