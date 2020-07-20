Balıkesir'de silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'de bir kafeteryada yaşanan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli iki şahıs şehir merkezinde faaliyet gösteren bir simit kafede oturan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen eski tanıdığına 2 el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırı olayında kurşunun isabet ettiği bir erkek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ikinci kurşunun ise kafede çalışan garson bayanın ayağına isabet ettiği öğrenildi.

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelilerden birisinin yakalandığı diğerinin ise ekiplerce arandığı açıklandı.