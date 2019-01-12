Balıkesir'de Sis

Balıkesir'i Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.

Balıkesir'i Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.



Balıkesir Edremit kara yolu Küçük Şapçı mevkisinde, görüş mesafesinin yer yer 50 metre altına düşmesi nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor.



İvrindi ilçesinden Küçük Şapçı Mahallesine giden sürücü Ali Battal, yolun diğer kısımlarında sis olmadığını belirterek, "Sis sadece Şapçı'da var. Ben İvrindi'den geliyorum o tarafta yok. Sisin olduğu yerlerde ise görüş mesafesi oldukça düşük." diye konuştu.

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