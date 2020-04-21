Balıkesir'de sobanın aniden harlamasıyla çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde,3 katlı binada çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Dinkçiler Mahallesi 1. Yıldız Sokak'taki Halil İbrahim Eren'e ait 3 katlı binanın ikinci katında, sobanın birden alev alması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı.
Çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.