Balıkesir'de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için nostaljik müzik yayını yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık İlçe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokaklardaki hoparlörlerden müzik dinletisi sundu.

Ayvalık ilçesindeki birçok sokakta yapılan müzik yayınında, nostaljik müzikler yer aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde kaldığını anımsatarak, "Onlara bir sürpriz yapmak ve gençlik yıllarını anımsatmak için bu yaş grubundaki hemşehrilerimize böyle bir jest yapmak istedik." diye konuştu.

Ergin, müzik yayınının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını sözlerine ekledi.