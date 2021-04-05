Balıkesir'de sokağa çıkan 725 kişiye idari para cezası - Son Dakika

Balıkesir'de sokağa çıkan 725 kişiye idari para cezası
05.04.2021 15:59
Balıkesir'de sokağa çıkma yasaklarına uymayan 725 kişiye polis, jandarma ve bekçiler tarafından tutanak tutulan toplam 957 bin 794 TL. idari para cezası uygulandı.
Balıkesir'de sokağa çıkma yasaklarına uymayan 725 kişiye polis, jandarma ve bekçiler tarafından tutanak tutulan toplam 957 bin 794 TL. idari para cezası uygulandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada; "Balıkesir'de sokağa çıkma yasaklarına uymayan vatandaşlara polis, jandarma, bekçi ve zabıta ekipleri tarafından 03.04.2021 Cumartesi günü saat 21.00 ile 05.04.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 725 kişiye 957 bin 794 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR
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