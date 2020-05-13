Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması kargocuların iş yükünü katladı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kargo firmalarının iş yükünü ikiye katladı. 7/24 hizmet veren kargo firmaları ihtiyaca cevap vermekte zorlanırken, gönderilerin yüzde 90'nın internet alış verişlerinden oluştuğu kaydedildi.



Burhaniye'de kargo firmalarının depoları çeşitli ürünlerde dolup taşarken, işletmeler Cumartesi Pazar günleri de hizmet vermeye başladı. Bazı şubelerde kapasite aşımı yaşandığında kargoların kabulü ertesi güne ertelenebiliyor. Yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Korgo İşletmesi Sahibi Turgay Yıldız, "25 yıldır hizmet vermekteyiz. Evde Kal Türkiye uygulaması ile iş yükümüz iki kat arttı. Artan talebi karşılamak için 7/24 çalışıyoruz. Yoğunluk yüzünden sorunlar yaşıyoruz. Bazı şubeler kapasite aşımına uğradığı zaman bir sonraki güne kargo göndermek durumunda kalıyoruz. Tabi ki bu durum geçici. Kargo olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kargoların yüzde 90'ını internet alış verişleri oluşturuyor. Evde kalan vatandaşlarımızın dışarı çıkmadan alış veriş yapmaları işlerimizi bir kat artırdı. Talebi karşılamakta zorlanıyoruz tabi ki" dedi. - BALIKESİR