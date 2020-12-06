Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının beslenmesi için su ve mama bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarının beslenmesi için mamamatiklere, kent genelindeki meydanlara, parklarda belirlenen noktalara ve Değirmen Boğazı'na mama konuldu.

Kent genelindeki su kaplarını da dolduran ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla çalışmalarını hafta içi de sürdürecek.