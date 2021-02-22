Balıkesir'de sokağa çıkma yasağına uymayan 296 kişiye idari para cezası - Son Dakika

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 296 şahsa toplam

370 bin 483 TL idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu hafta sonu da Balıkesir'de 19.02.2021 Cuma günü saat 21.00 ile 22.02.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalara uymayan 296 şahsa toplam 370 bin 483 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - BALIKESİR