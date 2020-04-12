Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

10 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir'den bir kişinin motosikletle Ayvalık'a uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli B.D.A'yı Altınova Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdu.

Şüphelinin üzerinde ve motosikletinde arama yapan ekipler, 48 paket esrar, bıçak ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusu devam eden şüpheliye, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlali nedeniyle 4 bin 470 lira, sokağa çıkma yasağını ihlali dolayısıyla da 3 bin 150 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:58 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi         
12:00
Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı         
11:46
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti         
11:44
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den         
11:27
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı         
11:17
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı         
11:09
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm         
11:08
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor         
10:56
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor         
10:47
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi         
10:31
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor         
10:17
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı         
09:59
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
09:57
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim         
09:55
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi         
09:55
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı         
09:33
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı         
09:31
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor         
09:21
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu         
09:04
48 yaşındaki şov yıldızı Caprice Bourret evinin çatısında verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı 48 yaşındaki şov yıldızı Caprice Bourret evinin çatısında verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı         
09:02
Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız         
09:01
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu         
08:46
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu         
08:31
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti         
08:13
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı         
06:07
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü         
02:35
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı         
01:45
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi         
01:07
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 12:09:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]