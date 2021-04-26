Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 721 kişiye para cezası - Son Dakika

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 721 şahsa 972 bin 146 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 721 şahsa işlem yapılarak 972 bin 146 TL idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "22.04.2021 Perşembe günü saat 19.00 ile 26.04.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 721 kişiye 972 bin 146 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR