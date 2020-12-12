Balıkesir'de sokak hayvanları için mama bırakıldı - Son Dakika

Balıkesir'de sokak hayvanları için mama bırakıldı
12.12.2020 10:23
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şubesi, Erdek'teki sokak hayvanları için mama bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şubesi, Erdek'teki sokak hayvanları için mama bıraktı.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ekipler, Erdek-Ocaklar Mahallesi kara yolu üzerindeki eski katı atık depolama sahasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına mama götürdü.
Bandırma Şefliği ve Erdek Belediyesi ekiplerince burada köpeklere mama verildi.
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