Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek - Son Dakika

Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek

28.12.2020 20:35
Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, imar sorunlarının çözüme kavuştuğu Paşaalanı ve Karatepe bölgelerinde oluşturulacak cadde ve sokakların isimlendirilmesi veya numaralandırılması için Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların önerilerini alacak.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, imar sorunlarının çözüme kavuştuğu Paşaalanı ve Karatepe bölgelerinde oluşturulacak cadde ve sokakların isimlendirilmesi veya numaralandırılması için Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların önerilerini alacak.

Paşaalanı Mahallesi ve Karatepe'deki imar sorunlarını çözen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, oluşturulacak cadde ve sokaklara isim verilmesi ya da numaralandırılması için Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Katılımcı bir anlayışla, şehrin hemfikir olacağı ve üzerine uzlaşacağı isimlerin belirlenmesi amacıyla bu kararı aldıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dernek, oda, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelecek önerilerin değerlendirileceğini söyledi.

Paşaalanı Mahallesi'nde 18.02 uygulamasının yapıldığı bölgede 147 sokak ve 4 cadde, Karatepe olarak bilinen Hasan Basri Çantay Mahallesi'ndeki bölgede ise 13 sokağın isimlerinin belirlenmesi için oluşturulan 'Sokak ve Cadde İsimleri Çalışılması Komisyonu İşbirliği ve İstişare Toplantısı' Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.ŞEHRİN KİMLİĞİNE UYGUN İSİMLERToplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda bir ön görüşme yaptık. Bu kapsamda; Karesi ve Altıeylül Kent Konseylerinin de desteğiyle bir komisyon oluşturalım, bu komisyon marifetiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne iletilmek üzere bir tavsiye kararı çıkaralım şeklinde bir karar aldık. Şehrin; tarihine, kültürüne, mevcut potansiyeline ya da geleceğine ilişkin görüş ve önerileri toparlayacak ve tavsiye niteliğinde bir rapor hazırlayarak yürütme kurulumuzun kararıyla Belediye Meclisi'ne göndereceğiz" dedi.'ŞEHİR MUTABAKATI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Amaçlarının isabetli kararlar alınarak şehrin üzerinde uzlaşacağı isimlerle kimlikli sokaklar oluşturmak olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkarıp hatırlatacak, herkesçe benimsenebilecek isimlerin belirlenerek sokaklara verilmesiyle ilgili yol haritamızı birlikte çizmemiz lazım. Sizlerden gelecek teklifi mecliste oybirliği ile geçirip bundan kaynaklanan sorunları şehir mutabakatıyla çözmek istiyoruz. Balıkesir Kent Konseyi çok güçlü bir ekip ve ben bu ekibe güveniyorum. Geleceği öngörerek az hata ve mükemmel iş ortaya koyalım istiyoruz" diye konuştu.


Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek
Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek

Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Balıkesir, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi Almanya'da fazla doz aşı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı Vodafone'da ilk gol geldi! Beşiktaş, golcü ismiyle öne geçti Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi
İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu         
20:06
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi         
19:14
Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti         
18:44
Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı         
17:59
Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı         
16:53
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 20:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei