Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Son Dakika Güncel Balıkesir'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

Balıkesir'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

7 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üç köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Balıkesir'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üç köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

İlçeye bağlı Levent Mahallesinde üç sokak köpeğinin can çekiştiğini görenler, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri ekipleri beklerken çiğ yumurta, tuzlu su ve sarımsaklı yoğurt vererek köpekleri kurtarmaya çalıştı.

Köpeklerden ikisi olay yerinde, biri ise tedavi için götürüldüğü barınakta telef oldu.

Mahalle sakinlerinin yönlendirmesiyle çevrede aynı durumda üç köpek daha bulunarak, barınağa götürüldü.

Ekipler, aynı şekilde zehirlendiği şüphelenilen bazı köpeklere de aşı yaptı.

Olayla ilgili Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Balıkesir, Bandırma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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