Balıkesir'de son 1 ayda 177 silah yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de son 1 ayda 177 silah yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de son 1 ayda 177 silah yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 ayda yaptıkları uygulamalarda 177 silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de son 1 ayda 177 silah yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 ayda yaptıkları uygulamalarda 177 silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.


Balıkesir'de 1 ayda 177 ruhsatsız silah ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir ve ilçelerinde son 1 ay içinde yaptığı operasyonlarda ruhsatsız 61 adet ateşli silah, 85 adet yivsiz av tüfeği, 31 adet kurusıkı silah, muhtelif çap ve markalarda bin 387 adet fişek ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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