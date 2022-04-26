Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı

26.04.2022 17:24
Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında 143 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında 143 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 43'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 143 şahsı gözaltına aldı. Şahıslardan adli makamlara sevk edilen 43'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 83 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 20 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de son 1 haftada 143 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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